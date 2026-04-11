快訊

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

要不到生水餃暴走！三重婦大鬧八方雲集 意外揪出老公是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／王彥程好投但勝投被牛棚搞飛！韓媒盛讚：台灣王子

聯合新聞網／ 綜合報導
王彥程。截圖自王彥程IG
王彥程。截圖自王彥程IG

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天面對起亞虎隊，再度繳出優質先發，主投6局只失1分，好表現被韓媒封為「台灣王子」。不過韓華牛棚8局上放火，終場起亞虎以6：5逆轉勝。

王彥程用85球投完6局，投出5次三振，沒有保送，被敲6支安打，1失分，退場時韓華以4：1領先。王彥成防禦率也下修至2.04。

不過8局上韓華派出19歲強投鄭宇宙和31歲投手朴相元，兩人合計被敲6安打，失掉5分，搞砸王彥程勝投，也讓韓華吞下敗仗。

韓媒「OSEN」提到，王彥程以亞洲外援身份、年薪10萬美元加盟韓華。初登板以來表現持續亮眼，3月29日對培證英雄隊5.1局失3分，拿下生涯首勝。4月4日對斗山熊隊，6.1局失3分（無責失）本季首場優質先發。

如今再繳出穩定好投，逐漸贏得球迷喜愛。就像文東珠（韓華本土年輕強投）被稱為「大田王子」，王彥程的表現也完全配得上「台灣王子」這個稱號。

王彥程 韓職 韓華鷹

相關新聞

中職／黎克先發壓制力不足調往中繼 平野惠一：強化牛棚

中信兄弟新洋投黎克開季連兩場先發投不滿五局，防禦率破10，本周被調往中繼，兄弟總教練平野惠一證實，目前就會先將他安排在中繼，強化球隊牛棚戰力。

中職／裁判誤判網友「出征」成晉社群 球迷回嗆：不要來敗人品啦

中華職棒昨天出現誤判，有現場球迷拍攝到，樂天桃猿隊外野手成晉處理飛球，球疑似先落地才放進手套，結果裁判判定接殺出局，由於中信兄弟隊未提出挑戰，形成出局數。沒想到有許多不理性球迷出征成晉，也有不少球迷反嗆回去。

韓職／王彥程好投但勝投被牛棚搞飛！韓媒盛讚：台灣王子

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天面對起亞虎隊，再度繳出優質先發，主投6局只失1分，好表現被韓媒封為「台灣王子」。不過韓華牛棚8局上放火，終場起亞虎以6：5逆轉勝。

中職／岳政華傷癒歸隊仍在熱機 平野惠一： 希望他盡快回前段棒次

中信兄弟岳政華今年春訓後段拉傷腳，沒能趕上開季，直到昨天歸隊被登錄一軍，且直接先發上陣，首打席就敲出安打，但之後三打席都遭到三振，岳政華坦言，是自己好球帶設定沒做好。

韓職／王彥程繳6局失1分優質先發 牛棚放火無緣第三勝

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程，今天在主場對戰起亞虎隊力拚三連勝，繳出6局失1分的優質先發表現，在球隊4：1領先時退場，但牛棚放火搞砸他的勝投，韓華隊終場也以5：6遭逆轉吞敗，王彥程無關勝敗。

韓職／王彥程6局失1分連兩戰優質先發 有望收下三連勝

效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，本季第三場先發，今天在主場對上起亞虎隊，主投6局失1分，用85球，被敲出6支安打，送出5次三振，沒有保送，退場時韓華4：1領先，王彥程有望收下本季第3勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。