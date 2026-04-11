韓職／王彥程好投但勝投被牛棚搞飛！韓媒盛讚：台灣王子

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天面對起亞虎隊，再度繳出優質先發，主投6局只失1分，好表現被韓媒封為「台灣王子」。不過韓華牛棚8局上放火，終場起亞虎以6：5逆轉勝。

王彥程用85球投完6局，投出5次三振，沒有保送，被敲6支安打，1失分，退場時韓華以4：1領先。王彥成防禦率也下修至2.04。

不過8局上韓華派出19歲強投鄭宇宙和31歲投手朴相元，兩人合計被敲6安打，失掉5分，搞砸王彥程勝投，也讓韓華吞下敗仗。

韓媒「OSEN」提到，王彥程以亞洲外援身份、年薪10萬美元加盟韓華。初登板以來表現持續亮眼，3月29日對培證英雄隊5.1局失3分，拿下生涯首勝。4月4日對斗山熊隊，6.1局失3分（無責失）本季首場優質先發。

如今再繳出穩定好投，逐漸贏得球迷喜愛。就像文東珠（韓華本土年輕強投）被稱為「大田王子」，王彥程的表現也完全配得上「台灣王子」這個稱號。