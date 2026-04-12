騷過啦啦隊女孩！布萊恩魔性三振舞爆紅 不可忽視的棒球應援男神點將錄

中華職棒「應援經濟」正迎來爆發期，產值高達上億元，除了韓援帶動的啦啦隊熱潮，這股流量更延燒到「男神團長」身上。從魔性舞姿到反差魅力，這群應援男神不僅能喊、能跳，更是球團鞏固粉絲、創造病毒式傳播的秘密武器。讓我們一探中職六隊的人氣應援團長與靈魂人物！



進場看棒球，如果你的鏡頭只盯著啦啦隊女孩，那就落伍了！近年來，中華職棒的「應援經濟」規模呈現噴射狀成長，從周邊商品、球場主題日到大巨蛋場次破萬的盛況，每年估計產值高達上億元。以富邦悍將來說，領隊陳昭如月前接受《遠見》專訪時就提到，富邦積極經營啦啦隊，奠定「Fubon Angels」品牌，尤其是找來韓籍成員，讓悍將的聲量持續拉升。

除了商業利益，還帶來大量情感價值。陳昭如提到，許多球迷私訊，因為好奇韓援之一的李珠珢，才第一次進場看棒球，甚至有三、四十歲已離開球場多年的人，因此重返球場。值得一提的是，這幾天，除了韓援和本土女孩們，有一股流量好「男」忽視，故事要從富邦悍將應援團長布萊恩說起！

「好球～三振他，三振他，三振他⋯⋯。」左腳尖往前輕點，肢體扭到極致，還搭配咬唇、眨眼，布萊恩跳起富邦新版《三振舞》影片，在社群瘋傳，網友形容他的律動感「騷過女孩」，短短幾天就收獲百萬流量；球迷驚覺，原來男生跳起應援，那種魔性的喜感與力道，更能觸發社群病毒式傳播。

女生啦啦隊員是標配，但一名能跳、能喊，還要長得有觀眾緣的男生應援團長，更是球團鞏固粉絲黏著度、創造流量的關鍵密碼。那麼，看台上的「男」神對決，六隊人氣應援團長和靈魂人物分別有哪些人呢？

中華職棒六隊團長。圖／取自IG@haosyun86526

一、富邦悍將

・Travis阿崔：用生命燃燒的瘋狂團長

阿崔的帥不是重點，他的「狂」才是！最知名的就是「魔性甩頭」與「嘶吼式帶動」，曾因在看台上跳得比球員還賣力，被MLB官方記者放上社群分享，引起全球棒球迷討論；此外，他在社群上的互動極高，經常自嘲，或與球迷留言互動，毫無架子、全心投入的形象，讓他成為目前全台跨球團知名度最高的團長。

・布萊恩：騷過女孩的黑馬舞者

2026 年中職賽場上的現象級人物，當屬布萊恩。他在大巨蛋跳《三振舞》時，標誌性的「靈魂律動」，比女孩還媚，又不失男生活力的反差感，影片在社群瘋傳，還獲稱「布布寶貝」；球迷笑稱，去看悍將的比賽不能錯過布萊恩的三振舞。成功打破了性別刻板印象，因而爆紅。

二、中信兄弟

・小白：黃衫軍的靈魂司令

身為中職資歷最深的團長之一，小白早已超越「應援」本身。球迷愛的是他那種「勝不驕、敗不餒」的帶動韌性。無論戰況多膠著，只要小白拿起麥克風，一聲低沈有力的「嘿！嘿！嘿！」，就能瞬間安撫兩萬名「爪迷」的情緒，他也是多次代表台灣征戰 WBC 的國手級團長。

・Gary：被棒球耽誤的舞王

從台鋼雄鷹轉戰中信兄弟後，Gary迅速成為技術流粉絲的首選，無論是地板動作還是充滿力道的K-pop舞步，他都能完美駕馭，在中信兄弟全方位應援表演團「NOISEMAKER 製噪機」中擔任舞蹈擔當，負責提升視覺藝術感，讓看球賽也像在看大型唱跳演唱會。

三、味全龍

・勛雞：龍隊最帥門面擔當

勛雞走的是「鄰家大哥哥」與「陽光暖男」路線。他在味全龍復出後一路陪伴球迷成長，人氣核心在於極高的親和力與清晰的口條，更善於在主題日穿上各種角色服裝演出，毫無違和感的二次元帥氣形象，吸引了大量女性粉絲與親子客群，他還是深度的足球迷，曾擔任足球雜誌專欄作家與採訪員。

・兆亨：應援界的全才主持

憑藉專業 DJ 功底與幽默口條，將看台熱度推向新高，兆亨從天母主場「龍星大樂」的主控台，跳到 WBC 東京巨蛋萬人應援最前線，甚至深入長照機構帶領長輩熱血應援，以「全能主持」與「親民暖男」的雙重特質，展現社會感染力。

四、台鋼雄鷹

・柏澄：三棲應援的明星新秀

柏澄是台鋼球團重點打造的應援新星，同時跨足棒、籃、排球三方應援，曝光度極高。他有脫口秀與戲劇演出經驗，有時候還把「段子」融入看台帶動氣氛。此外，鄰家男孩的親和力，讓他各類廣告代言的新寵兒，也被視為應援界的跨界天王。

・Matt：活力充沛的氣氛推手

雖然初期曾面臨「忘詞」或「放空」的強大輿論壓力，但Matt憑藉極強的抗壓性，在短時間內脫胎換骨，與柏澄組成「雙帥」陣容，活潑搞怪的個性，在看台上常有一些即興的逗趣演出，也和台鋼雄鷹年輕且充滿實驗性的球隊風格完美契合，深受學生族群支持。

五、樂天桃猿

・Aby：優雅與熱情的斜槓才子

Aby擁有豐富的演藝經驗，在看台上的每一句話、每一個動作都像是經過精密設計，充滿舞台魅力，不僅會帶動，還會薩克斯風等樂器，堪稱全方位藝術家的氣質，讓樂天桃猿的應援多了一份高層次的質感。

六、統一7-ELEVEn獅

・York：南霸天的陽光發電機

約克擁有精緻的五官與健壯的身材，是標準的「看板球星級團長」。他在看台上能迅速點燃南部球迷的熱情，還多次入選國家隊應援團的經歷，也讓他的人氣不再侷限於台南，而是全國性的應援指標。

中職賽場上還有許多默默耕耘、充滿個人魅力的應援成員，這些靈魂人物神無論是負責幕後的節奏控制，還是看台上帶動士氣的實習生，都用汗水編織屬於自己的夢想舞台。隨著應援文化的多元發展，未來必將有更多極具才華的男生加入這場熱血盛宴，成為賽場上不可或缺的閃耀焦點。

（本文出自2026.04.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）