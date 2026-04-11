韓職／王彥程6局失1分連兩戰優質先發 有望收下三連勝

效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，本季第三場先發，今天在主場對上起亞虎隊，主投6局失1分，用85球，被敲出6支安打，送出5次三振，沒有保送，退場時韓華4：1領先，王彥程有望收下本季第3勝。

王彥程開季前兩場出賽都拿下勝投，今天面對起亞虎，開賽對上今年韓職亞洲外援中唯一的打者戴爾（Jarryd Dale），被揮出右外野方向的安打，但他接著連飆2K，再讓第四棒金倒永擊出游擊方向滾地球，抓下第3個出局數。

「愛彥程打線」今天也在首局就替他打下分數，碰上起亞虎隊先發左投李義理，2出局後第三棒文賢彬揮出右外野方向的陽春全壘打，韓華鷹先取得1：0的領先。

王彥程接著在2局上又被首名打者、洋砲卡斯特羅（Harold Castro）擊出安打，但先K掉羅成範，再讓下一棒擊出雙殺打。第3局則連續解決3名打者投出3上3下。

韓華打線在3局下再替他多打下分數，開路先鋒李源錫擊出三壘打送回1分，再靠隊友的高飛犧牲打中跑回分數。第4局又有分數進帳，韓華將比數拉開為4：0。

王彥程投到5局上被第8棒揮出二壘打，接著再被第9棒敲安，失掉第1分。6局上續投雖也被金善彬揮出安打，但接著讓金倒永擊出雙殺打，沒有失分，投完6局用85球收工，帶著勝投候選人身份退場，連兩戰繳出優質先發的表現。