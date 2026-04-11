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中職／裁判誤判網友「出征」成晉社群 球迷回嗆：不要來敗人品啦

聯合新聞網／ 綜合報導
成晉。 中央社
成晉。 中央社

中華職棒昨天出現誤判，有現場球迷拍攝到，樂天桃猿隊外野手成晉處理飛球，球疑似先落地才放進手套，結果裁判判定接殺出局，由於中信兄弟隊未提出挑戰，形成出局數。沒想到有許多不理性球迷出征成晉，也有不少球迷反嗆回去。

有球迷分享自己在場上拍攝的畫面，多數球迷認為這球就是誤判，有部分球迷不滿成晉的運動家精神，到成晉的Threads最新貼文出征，「運動家精神勒？」、「成為不老實的形狀嗎？」、「金馬獎來著的」、「忘了誠實兩個字怎麼寫嗎？」、「你該轉演藝圈的，演技超棒的，一定可以拿影帝」。

不過也有許多球迷反嗆出征的網友，「個案爪不要來敗人品了啦」、「人品定優劣 一勝第七負 沒事的成晉加油」、「加油成晉 用球棒讓酸民閉嘴」、「不要被那些小腦發育不全的影響」、「今天換兄弟外野手一樣演啦」。

有不少球迷質疑轉播單位畫面不足，對此導播于大光在社群發文說明，轉播機位從去年的8機增加到9機，季後賽或冠軍戰再加兩機，其中一機就在右外野。

這個守備只有在右外野能看到球有沒有掉出來，其他角度都被身體擋住，裁判判出局，兄弟也沒提挑戰，結果論來說也跟勝負沒有關係。

比賽到一半製作人說現場有人拍到好像球掉出來，他確認有獲得授權就使用，就用分割畫面打轉播團隊自己的臉，攝影師沒錯，他們角度不會看到，遊戲規則就是這樣，沒有挑戰就是維持原判。

成晉 中信兄弟 樂天桃猿

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