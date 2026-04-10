中職／棒打前洋投坎南 悍將開季5勝2敗獨居龍頭

富邦悍將今天作客澄清湖棒球場對上台鋼雄鷹，棒打去年效力於悍將隊的洋投坎南，第6局攻下3分奠定勝基，加上孔念恩單場3安「準完全打擊」，最終悍將以6：2打下二連勝，本季戰績5勝2敗獨居聯盟第一。

悍將隊今天則是排出魔力藍先發，並排出張進德替他接捕，這也是張進德繼2024年後9月7日之後，睽違超過一年半再次以先發捕手身份出賽。

富邦直到第6局才攻破「前隊友」坎南，洋砲邦力多敲出安打後，靠兩次暴投上三壘，張育成接著獲保送上壘，范國宸高飛犧牲打先送回1分，孔念恩在一、二壘有人時敲出2分打點二壘打，悍將攻下3分大局，取得3：0領先。

悍將接著在9局上持續追加分數，戴培峰先選到保送上壘，2出局後周佳樂、張育成、范國宸連三棒安打再打回3分，一舉將比數拉開為6：0。

大幅領先的局面，悍將牛棚卻在9局下製造緊張氛圍，李建勳登板先抓下2個出局數，接著連送2名打者上壘，再被魔鷹、王柏融連敲2安失2分，迫使悍將隊推出終結者曾峻岳登板，三振郭阜林化解危機，結束比賽。

悍將外野手孔念恩今天4打數敲出3支安打，分別為三壘打、二壘打、一壘打，僅差全壘打就完成完全打擊，敲回2分打點，獲選單場MVP。

悍將先發投手魔力藍主投6局，被敲4支安打，有4次四死球保送，送出5次三振，沒有失分，拿下本季首勝。之後張奕、廖任磊各投1局拿下中繼成功，曾俊岳本季第4度登板，用4球關門，拿下第3次救援成功。

至於台鋼先發投手坎南迎戰前東家，主投5.2局，被揮出5支安打，送出4保送，還發生3次暴投，有5次三振，失3分都是自責分，承擔敗投。

富邦悍將單場3安包括2支長打。圖／富邦悍將提供