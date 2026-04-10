中職／蔣銲先發6.2局飆10K奪首勝 味全龍4：2勝統一獅

味全龍隊今天在亞太棒球場對上統一獅隊，蔣銲先發6.2局飆10K無責失，打線則在7局上攻破獅隊牛棚，單局進帳3分致勝，終場以4：2拿下勝利。

開賽龍隊打線靠保送、劉基鴻安打攻佔一、三壘，2出局後靠著暴投攻下全隊第1分。獅隊則在5局下藉由失誤上壘，陳聖平揮出二壘打將比數扳成1：1平手。

獅隊先發投手喬登投完6局退場，7局上換上左投辛俊昇，龍隊攻勢再起，陳子豪選到保送，蔣少宏敲出二壘打多添1分，之後李展毅、張政禹、郭天信連續三棒安打多添2分，龍隊單局打下3分，取得4：1領先。

獅隊直到9局下掀反攻，蘇智傑安打、潘傑楷二壘打，接著林培緯擊出滾地球追回1分，但攻勢沒能延續，最終龍隊就以2分之差勝出。

味全龍先發投手蔣銲，此戰投6.2局，被擊出4支安打，飆10次三振，失1分非自責分，拿下本季首勝並獲選單場MVP。獅隊喬登先發6局，僅被擊出2支安打，有8次三振，失1分，無關勝敗；辛俊昇中繼0.2局失3分吞敗。