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中職／召喚卡失效！馬傑森等7年敲首轟「原來這就是全壘打的感覺」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
馬傑森敲出生涯首轟。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟。記者蘇健忠／攝影

進入職棒第7年，樂天桃猿內野手馬傑森今天在生涯第986打席，終於敲出自己的生涯首轟，進職棒後首度能一口氣繞壘一圈，賽後他大呼：「原來這就是全壘打的感覺。」

馬傑森生涯前6個球季，始終還未有開轟紀錄，眼看越來越多球員擊出生涯首轟，馬傑森也知道球迷們在玩的哽，「有越來越多球員打出首轟後，大家就會拿出召喚卡出來，自己也有注意到。」

隨著打席越累積越多，球迷們也開始替他「日更」等著他的首轟出爐，馬傑森透露，自己雖然沒有每天去看，「但有時候手機滑一滑，就會不小心滑到自己。」

樂天桃猿今天在主場對上中信兄弟，馬傑森首打席面對對洋投羅戈吞下三振，但5局下第二打席，在全場球迷的歡呼聲中上場，揮出一發左外野陽春全壘打，苦候多時的首轟正式出爐，最終猿隊以4：2勝出，馬傑森也獲選單場MVP。

「真的很振奮，繞過一壘的時候知道，就有一種壓力釋放的感覺。」馬傑森指出，前一打席吞K，下一打席就更想突破羅戈，「希望選中一顆球打出去，剛好有打到，當下就覺得，好像有機會（全壘打），邊跑邊看，真的很開心。」

職棒生涯還沒機會體驗開轟繞壘的感覺，馬傑森賽後形容：「跑的時候也不知道跑全壘打是什麼感覺，畢竟沒有過，就全力衝刺，跑完一圈回來，『原來這就是全壘打的感覺。』」

繞過三壘後看到休息室的隊友們全都興奮衝到場邊，馬傑森笑說：「我以為是什麼再見全壘打！大家都跳出來，通常是再見全壘打或再見安打才會跳出來。」

生涯首轟等了快一千個打席才出爐，馬傑森說：「自己本來就不是全壘打型的選手，是後來才意識到，原來我這麼久沒打了，才會更期待自己趕快打出首轟，回饋給球迷、教練團。」

在這支全壘打出爐前，球迷們也比他更期待，本季馬傑森每當站上打擊區，都能獲得如雷的歡呼聲，他形容，這支首轟就是被大家喊出來的，「很感謝十號隊友，既然他們喊那麼大聲，就希望用全壘打回饋他們。」

而生涯首轟終於出爐，馬傑森也將依約做公益，自掏腰包捐款回饋家鄉花蓮的偏鄉地區。

馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影

馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影

馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友都十分興奮。記者蘇健忠／攝影

馬傑森敲出生涯首轟，獲選單場MVP。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，獲選單場MVP。記者蘇健忠／攝影

馬傑森 樂天桃猿 中職

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