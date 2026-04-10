中職／馬傑森生涯首轟敲回勝利之夜 猿隊三連勝、賞兄弟五連敗

開季戰績倒數第二的樂天桃猿，今天在主場面對戰績墊底的中信兄弟，馬傑森在5局下轟出一發振奮人心的陽春全壘打，在生涯第986打席揮出生涯首轟，幫助猿隊以4：2拿下三連勝，賞給兄弟五連敗。

兩隊繼今年開幕戰後首次交手，猿隊再次對決兄弟洋投羅戈，今天打線在1局下率先有攻勢，林子偉連續3場比賽擔任開路先鋒，此戰首打席纏鬥9球後揮出右外野方向的三壘打，是猿隊開季第一棒敲出的首安、終結連續26打數0安打，隨後陳晨威安打敲回第1分。

至於兄弟打線對上猿隊洋投麥斯威尼，2局上首名打者黃韋盛選到四壞球保送上壘，傷癒歸隊的岳政華今天擔任先發第9棒，本季在一軍首打席就敲出安打，把黃韋盛送上三壘，而接著壘上跑者接著發動雙盜壘戰術，一二壘跑者遭夾殺出局，但黃韋盛成功跑回追平分。

猿隊在4局上靠林泓育二壘打、林智平安打要回1分領先，5局下馬傑森從羅戈手中掃出左外野陽春全壘打，在生涯第986打席敲出生涯首轟，幫助猿隊打下3：1領先，也讓桃園球場主場球迷歡聲雷動。

麥斯威尼主投5局用97球退場，6局上蘇俊璋登板被敲2安失1分。猿隊則在7局下持續追加分數，面對兄弟第二任洋投黎克，林智平安打上壘，推進上得點圈後，藉由二壘手岳東華的傳球失誤跑回分數，比數形成4：2，並靠後援投手合力守住勝利。