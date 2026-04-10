韓職／王彥程明先發出戰起亞虎 力拚三連勝

韓職韓華鷹隊明天將在台灣時間下午一點於主場迎戰起亞虎隊，台灣左投王彥程本季第三度先發上陣，對上起亞虎隊23歲左投李義理，上演「左投對決」，力拚個人三連勝。

王彥程今年以「亞洲外援」身份赴韓職發展，本季前兩場出賽都投出好表現。3月29日韓職初登板面對培證英雄隊，先發5.1局失3分，用95球，送出5次三振，拿下他在韓職的首勝，也是生涯在職棒一軍的第一勝。

接著他在休息5天後再登板，4月4日第二戰於客場面對斗山熊隊，繳出6.1局的優質先發，用85球，失3分都非自責分，被敲5安，有2次保送和4次三振，收下二連勝。

王彥程的第三場登板將在明天回到主場出賽，期間碰上因雨延賽，多獲得一天的休息時間，明天首度出戰起亞虎隊。而起亞虎將推出左投李義理先發，兩人都曾參與2023年亞冠賽，而李義理本季戰績0勝2敗，僅投4.2局，防禦率13.50。