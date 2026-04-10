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中職／當兵期間每周從花蓮回北部訓練 馬傑森今不負眾望敲首轟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友們都十分激動。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友們都十分激動。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿內野手馬傑森去年季後服完四個月兵役，今年二月中才退伍，但火速趕上開季，今天他也在本季第7場出賽、於主場面對中信兄弟之戰，敲出等了近7年、985打席的生涯首轟，繞壘時他也興奮大吼，首次在桃園球場獲得屬於自己的全壘打煙火。

馬傑森去年季後入伍服役，今年二月退伍後又碰上球隊放年假，在農曆年後才正式回到球隊報到，他坦言，重新回到球隊時，感覺也有些特別，「很久沒看到大家，很像是剛進來球隊，因為季後去了新的環境，大家都不認識，再重新回到球隊，也很久沒在球場練習，還是在球場奔跑的感覺比較好。」

為了銜接今年球隊，馬傑森即使在花蓮當兵期間，也依然維持訓練，每周放假就搭火車回北部找訓練師，維持體能和技術的訓練，也讓他退伍後能更快趕上大家的腳步，「剛回來的時候一開始很緊張，怕自己會跟不上，但回到球隊之後，發現自己狀況好像沒有差那麼多。」

雖起步比隊友們晚，但馬傑森迅速進入狀況，利用自辦熱身賽調整好自己，並在官辦熱身賽最後一場先發亮相，順利搶進猿隊開季一軍名單中，馬傑森坦言，自己也沒想到進度能這麼快，「一開始沒有覺得可以馬上回到一軍，謝謝教練團信任我，要用好表現回饋給教練。」

他也透露，在當兵期間和「同梯」在宿舍的時間很多，什麼都聊，培養出好感情，「退伍的時候，他們也有說，之後有比賽希望可以來幫我加油，也有祝福我，希望我可以打出首轟。」對此馬傑森笑說，多少有一點壓力，但希望可以把這個壓力化為動力，「不要辜負大家的期待。」

馬傑森本季前6場出賽共敲出2支安打，有1支二壘打，而他和所有球迷、同梯都在等的那支全壘打，今天總算出爐，在主場面對中信兄弟的第二打席，馬傑森從羅戈手中轟出左外野陽春全壘打，在生涯第985打席揮出生涯第一支全壘打，現場球迷歡聲雷動，馬傑森自己在繞壘時也十分振奮。

馬傑森今天敲出生涯首轟。記者蘇健忠／攝影
馬傑森今天敲出生涯首轟。記者蘇健忠／攝影

馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友們都十分激動。記者蘇健忠／攝影
馬傑森敲出生涯首轟，休息室教練、隊友們都十分激動。記者蘇健忠／攝影

中職 樂天桃猿 馬傑森

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