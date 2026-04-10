中職／馬傑森開轟了！等7年、生涯第986打席敲出生涯第一轟

樂天桃猿隊馬傑森生涯首轟出爐！今天在主場桃園棒球場，在生涯第986打席、894打數，從中信兄弟王牌投手羅戈手中敲出左外野陽春全壘打，生涯第一發全壘打終於出爐。

馬傑森自2020年加盟猿隊，等了6個球季首轟都還未出爐，已寫下現役球員中，最多打數還未敲出生涯首轟紀錄，這個紀錄不只球迷知道，連他去年季後去當兵的同梯都有看新聞得知，一起在期待他的生涯首轟出爐。

今天馬傑森以先發第8棒、游擊手身份出賽，面對中信兄弟，首打席遭到羅戈三振，5局下登上打擊區前，全場球迷就用熱烈的歡呼聲迎接他上場，而他一棒從羅戈手中把球掃出左外野大牆，等了7年的生涯首轟正式出爐！也是本季猿隊繼陳晨威後第2位開轟的打者。

樂天桃猿隊馬傑森生涯首轟出爐，隊友歡呼。記者蘇健忠／攝影