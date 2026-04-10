亞太棒球場戶外設攤引關注 蔡其昌：由獅隊與市府好好溝通

統一7-ELEVEN獅隊今起在亞太棒球場主球場舉行3連戰，場外攤商的設置再次引起關注，中華職棒會長蔡其昌表示，接下來就是由獅隊與台南市政府間進行溝通。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年加入中職例行賽場地，獅隊3月底在此舉行開幕戰後，因場外攤商的營運及招標過程引起爭議。

不過今起的3連戰現場仍設有11家戶外攤商，台南市政府體育局解釋，這是為服務球迷的短暫性措施，後續會提出正式標案，也將與統一球團積極合作。

蔡其昌今天參加企業女子壘球聯賽開賽記者會時受訪，談到近期亞太球場的攤商規劃，他表示，聯盟在球場委外營運中原無角色，自己因身兼立委身分，所以才受到球迷請託，連愛好棒球的總統賴清德也對此表達關切。

蔡其昌解釋，先前已向台南市長黃偉哲轉達，戶外攤商的設立是為了解決服務量能不足的狀況，也擔心原本招標時間太短，「後續就由統一獅與台南市政府好好溝通、協調，看攤商要找誰。」