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中職／第一棒開季26支0 曾總在等何品室融穩下來「他就是未來第一棒」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
總教練曾豪駒心中的規劃，新秀何品室融就是球隊未來的第一棒人選。中央社
總教練曾豪駒心中的規劃，新秀何品室融就是球隊未來的第一棒人選。中央社

樂天桃猿隊開季打擊狀況不盡理想，尤其第一棒至今26打數0安打，換過4個人選都沒能成功打破低迷的狀況，然而總教練曾豪駒心中的規劃，仍將新秀何品室融視為是球隊未來的第一棒人選。

猿隊今年開季換過4名打者擔任第4棒，包括何品室融、林政華、陳晨威、林子偉，但4人在這個位置上都未能揮出安打，至今猿隊開季第ㄧ棒已是連續26打數0安打，寫下聯盟開季開路先鋒最長安打荒。

曾豪駒指出，過去球隊的第一棒多是林立或陳晨威擔任，但今年林立因傷還未能出賽，陳晨威被移至中心打線，擔任第3棒表現出色，曾總原本屬意讓熱身賽表現搶眼的何品室融扛開路先鋒，但他目前也還未能扛起這重任。

曾豪駒表示，一開始設定讓何品室融擔任第一棒，「但一開始他在壓力上也好，整個節奏的掌握，面對一軍的投手，壓力比較大，所以先把他放到後面棒次，讓他穩定出賽，能夠掌握自己的狀況後，再把他放回第一棒的位置。」

何品室融本季在一軍出賽4場，仍在尋首安，但曾總仍期待他能在適應一軍之後，扛起球隊的開路先鋒，「他就是我們未來設定的第一棒，希望他能先掌握自己的節奏，穩定下來之後，可以勝任這個位置。」

中職 陳晨威 曾豪駒

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