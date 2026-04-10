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中職／兄弟岳政華歸隊先發 二軍開轟的許基宏、張士綸也快了

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟外野手岳政華傷癒歸隊。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟外野手岳政華傷癒歸隊。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟開季戰績1勝6敗，近期苦吞4連敗，今天作客桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，外野手岳政華歸隊，擔任先發第9棒、中外野手，許基宏也有望在近期歸隊。

岳政華今年因傷趕不上開季，4月初開始在二軍出賽，打了4場比賽後，今天被拉上一軍；劉貴元則是5日升一軍後，僅替補上場一場，沒有獲打擊機會，今天被下放二軍。

中信兄弟總教練平野惠一指出，有詢問岳政華的狀況，他自己說ok，沒有問題，因此今天就將他拉上一軍先發。

至於許基宏開季同樣因傷錯過一軍開季，然而近期在二軍出賽狀況火燙，4場比賽轟出2發全壘打，平野惠一透露，有隨時在跟許基宏聯絡，「只要他準備好了，就會讓他上一軍，但他自己覺得調整上還有一些東西還沒有完成，今天才沒有將他拉上來。」

內野手張士綸也是平野的每日觀察對象，今天他在二軍和許基宏同場開轟，敲出一發滿貫全壘打，目前在二軍出賽6場，打擊率2成86。

對於張士綸的規劃，平野惠一表示，自二軍從墨西哥比賽回來後，「每天都想把他拉上來」，但評估他在守備上出現比較多失誤，加上二軍目前二、游人手比較少、傷兵較多，因此目前還沒有將他拉上一軍。

日前兄弟簽下的資深內野手郭嚴文，目前也已開始在二軍出賽，平野惠一指出，他還需要一點時間調整，畢竟先前有一段時間沒有練球，再給他一些時間去把自己的開關打開，大約還需要一個月，「只要他熱起來，相信他沒有問題。」

中信兄弟外野手岳政華歸隊先發。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟外野手岳政華歸隊先發。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟外野手岳政華歸隊先發。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟外野手岳政華歸隊先發。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿 平野惠一 中職

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