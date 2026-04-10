中職／許賀捷B流、李勛傑發燒 猿隊打線少2名可用之兵

樂天桃猿隊今天回到主場桃園棒球場，將與目前戰績墊底的中信兄弟展開三連戰，但開季狀況低迷的猿隊打線，如今又雪上加霜，隊上受感冒病毒侵襲，許賀捷、李勛傑今天都掛免戰牌，樂天也沒有進行野手異動，少2名可用之兵。

碰上因雨延賽加上兩天休兵，樂天桃猿隊已三天沒比賽，今天回到主場迎接三連戰，看似以逸待勞，一、二軍卻都受到病毒影響，總教練曾豪駒透露，二軍率先有球員出現感冒症狀，約3至4名球員，但已慢慢恢復，一軍則是這兩天開始有球員感冒。

一軍球員中，許賀捷確診B型流感，曾豪駒說：「不要讓疫情再擴散，所以今天讓他休息。」李勛傑則是出現發燒的症狀，因此也讓他等身體恢復後再到球場。猿隊今晚的比賽，一次就少了兩名內野手。

今年猿隊將二軍移往桃園，一、二軍也有更多接觸。曾總指出，這幾天二軍還在南部比賽和練習，然而這幾天仍是病毒的潛伏期，如果從二軍拉球員上來，也怕讓一、二軍交叉感染，因此今天先不做調動，以現有的陣容出賽。