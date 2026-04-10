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日職／本季一軍第5位台將 樂天金鷲內野手陽柏翔升一軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天金鷲隊台將陽柏翔。圖／桃園市政府提供
樂天金鷲隊台將陽柏翔。圖／桃園市政府提供

日職一軍台將再一人！樂天金鷲隊今天公布將21歲內野手陽柏翔拉上一軍，是他本季首度登一軍，有機會在今天與歐力士隊之戰，於主場登場亮相。

陽柏翔在2024年選秀獲得樂天以第六指名挑中，去年球季尾聲首度被樂天拉上一軍，10月3日迎接迎接生涯初登場，在比賽後段代打上場，面對西武隊投手與座海人揮出安打，生涯首打席就敲安，總計在ㄧ軍留下兩場出賽紀錄，獲得2次打擊機會。

今年陽柏翔春訓仍從二軍出發，開季至今在二軍出賽16場，47打數揮出13支安打，還未開轟，有2分打點，跑出4次盜壘成功，打擊率2成77。

樂天洋砲沃特（Luke Voit）近期連續21打席無安打，開季打擊率僅1成40，今天被抹消登錄，樂天改將陽柏翔登錄一軍，也成為目前日職一軍第5位台灣選手，另4人分別為徐若熙（軟銀）、林安可（西武）、宋家豪（樂天）、古林睿煬（火腿）。

日職 西武 樂天 陽柏翔

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