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中職／陳傑憲喊「阿娘威」 二軍比賽被收120停車費 台南市府回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
陳傑憲。 聯合報系資料照
陳傑憲。 聯合報系資料照

「台灣隊長」陳傑憲日前在台南亞太副球場，出戰統一獅隊二軍賽事，有球迷拍到他到停車場時發現被收120元停車費後，用台語喊「阿娘威」，引發球迷熱議，台南市政府也做出回應。

陳傑憲在經典賽被觸身球砸傷，趕不上中華職棒開季，目前還在復健階段，近期於二軍出賽，但只有守備，沒有打擊。

日前有球迷拍攝陳傑憲「下班路」，陳傑憲發現車上玻璃有停車收費單，讓他直呼，「還收費！」有球迷回他，「每一輛車都有，好嘛！」

陳傑憲繼續用流利的台語說，「阿娘威，比個賽而已，花120。」球迷再說，「真的呀，每輛車都有收費單。」陳傑憲開玩笑地對球迷們說，「看球免門票，我停車要收錢。」之後跟球迷們說再見。

影片曝光後引發網友熱議，目前已破160萬瀏覽。值得一提的是，中職二軍比賽開放球迷免費進場，台南市政府也已經發函，未來二軍比賽會有停車區域，讓球員可以免費停車。

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