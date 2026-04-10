中職／味全龍台北雙主場平日門票買1送1 投名片抽小龍女點心外送

味全龍隊今年擴大推出台北雙主場周間門票買一送一優惠，即日起，針對平日（周一至周五）的天母與台北大巨蛋主場賽事，凡是台北市民、在學學生或上班族，透過味全龍官方售票網線上預訂即可享有指定區域「買一送一」的優惠套票。

除此之外，微醺的靈魂也能在球場獲得滿足—憑此周間優惠套票至大巨蛋「狂龍廚房」櫃位，另可享有多種風味調酒特價優惠（未成年請勿飲酒）。

龍隊本季首波台北大巨蛋為5月5、6日，球團於賽後特別開放球迷踏上台北大巨蛋人工草皮，漫步在寬闊的球場上，感受專屬於職棒球員的視野與脈動，或是在宏偉的球場背景拍下值得紀念的一刻。

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」，變身點心特派員，5月5、6日兩天賽事期間，只要在進場時投入一張名片或填寫公司／學校資料，就有機會在某個特別的午後，迎來小龍女啦啦隊成員親自造訪您的辦公室或班級，並送上甜美的應援與點心，為繁忙的日常注入滿滿的療癒能量。