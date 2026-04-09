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田徑／與田協密切溝通 運動部稱將努力爭取復辦台灣公開賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動爭取今年台灣國際田徑公開賽能續辦。中華田徑協會提供(資料照) 曾思儒
運動爭取今年台灣國際田徑公開賽能續辦。中華田徑協會提供(資料照) 曾思儒

有關「2026年台灣國際田徑公開賽」停辦一事，運動部表示，該賽事為我國重要國際田徑賽事，亦為世界田徑總會認證之積分賽，對我國選手與國際交流具重要意義，經與中華民國田徑協會密切溝通，將向世界田徑總會爭取復辦，運動部也將提供相關協助，朝賽事順利辦理方向努力。

運動部自成立以來，主動輔導各單項協會爭取公務預算資源，推動國際賽事升級與品牌化。本案自接獲田徑協會來函申請該項賽事補助起，即積極辦理相關申請事宜，並主動輔導田徑協會依「運動部運動發展基金辦理國際運動交流作業要點」規定申請經費，同時表達將優先處理相關審查程序，以利賽事持續推動。

運動部表示，針對國際賽事經費審查，均會邀集至少5位專家學者，其中有法律及會計專業意見共同參與，協助協會完善計畫內容與經費編列及審查，在兼顧制度與效率下，後續將加速審查流程，以不影響選手參賽舞台為原則。

運動部強調，將持續提供必要行政與專業協助，支持田徑協會爭取復辦賽事，以維護我國選手參賽權益及國際交流機會。

田徑 運動部

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