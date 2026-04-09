日職／宋家豪、古林睿煬第7局接力登板 各投1局飆2K無失分

日職樂天金鷲隊與火腿隊今天在仙台進行交手，分屬兩隊的兩名台灣投手接力登板亮相，樂天宋家豪在7局上投出3上3下，7局下火腿古林睿煬登板，同樣連續解決3名打者，兩人各飆出2次三振皆無失分，最終由火腿隊以4：2拿下二連勝。

兩隊本周三連戰最後一場比賽，樂天首局就靠連續攻勢打下第1分，火腿隊在6局上靠連續安打和清宮幸太郎的3分全壘打轟下4分大局，以4：1超前比數。

7局上樂天換上第4任投手宋家豪登板，對野村佑希、田宮裕涼連飆2K，接著讓矢澤宏太擊出游擊滾地球出局，用11球完成1局的投球任務，最快球速達148公里。

下半局火腿隊換上古林睿煬登板，先讓小郷裕哉敲出游擊滾地球出局，接著對上YG安田，連投3顆好球讓他揮空遭三振，面對小深田大翔時，球速再飆到152公里，同樣用三振收尾，投1局用12球，沒有失分。

樂天主力牛棚宋家豪本季出賽6場，合計投5.2局，被敲5安（1轟），失1分，拿下1勝1中繼，防禦率1.59。古林睿煬則是今年開季前轉任後援，目前累積4場出賽，投3.2局，被揮出2支安打，有3次保送，失1分，送出5次三振，防禦率2.45。

樂天在9局下面對火腿第5任投手柳川大晟，靠著黒川史陽三壘打、小郷裕哉安打追回1分，但攻勢沒有延續，終場由火腿隊以2分差收下勝利。