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日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

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日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。 聯合報系資料照
林安可。 聯合報系資料照

日職西武隊今天繼續作客福岡巨蛋面對軟銀隊，林安可連續兩場比賽被排為先發第6棒、右外野手，但2打數沒有揮出安打，中斷初登場起連9場安打，但靠保送延續連10場出賽上壘。西武隊打線全場首局首打席出現1支安打，終場以0：2遭軟銀完封。

林安可連續兩戰以第6棒身份上陣，今天面對軟銀先發投手大津亮介，2局上在1出局一壘有人時上場，但擊出投手方向的反彈球形成雙殺打，結束西武隊的進攻。5局上林安可第二次打擊機會，2出局後揮出左外野飛球出局。

8局上林安可面對今年經典賽日本隊國手松本裕樹，選到四壞球保送上壘，接著因投手暴投連衝兩個壘包上三壘，也是此戰西武隊第一次有跑者攻佔得點圈，但最終松本裕樹守住一、三壘有人的危機，林安可沒能跑回分數。

此戰西武隊打線完全熄火，開賽由第一棒桑原將志從大津亮介手中敲出安打，也成為西武此戰的唯一1安，打線全場吞8K。

林安可在3月28日迎接日職初登板，自此後連續9場出賽，單場都有1支安打，包括昨天對決徐若熙揮出安打，且有4支長打，但首轟還未出爐。今天林安可則是2打數無安打，靠一次保送上壘，自日職生涯初登板場起連續10場上壘，但中斷連9場安打紀錄。

軟銀隊前6局也沒攻下分數，但7局下2出局後，柳町達選到保送上壘，下一棒近藤健介敲出中右外野方向的2分全壘打，是他本季第4發全壘打，替軟銀隊打下致勝一擊。

軟銀隊大津亮介此戰先發7局用90球，僅被敲1支安打，有2次四死球保送，送出4次三振，沒有失分，拿下勝投。

柳町達 日本隊 軟銀

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