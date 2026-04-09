中職／猿隊開季7戰換4人「開路」 第一棒26打數仍是0安打

樂天桃猿隊去年拿下隊史第8座總冠軍，也是樂天集團接手後的首冠，但今年開季有多名主力因傷缺陣，球隊仍在依現有陣容排出最佳陣型，目前開季打完7場比賽，排過4名球員擔任開路先鋒，第一棒至今仍是0安打。

樂天桃猿隊今年開季包括指標強打林立、隊長梁家榮都還在傷兵名單中，開幕戰拿下首勝後吞下四連敗，直到清明連假期間打下二連勝，目前戰績3勝4敗排名倒數第二，僅勝過戰績1勝6敗的中信兄弟。

然而過去有「暴力猿打線」之稱的猿隊，開季至今的各項打擊數據都是敬陪末座，7戰僅攻下15分，團隊打擊率2成01，上壘率、長打率都是聯盟唯一不到三成的球隊，團隊累積的3發全壘打都由陳晨威一人擊出。

猿隊總教練曾豪駒先前坦言，開季球隊仍在尋找最佳陣型，希望能讓齒輪都卡在一起，因此幾乎場場每變陣。其中第一棒的人選已排過4人，包括熱身賽表現搶眼的新秀何品室融，以及林政華、陳晨威、甚至是過去在中職僅擔任開路先鋒1次的林子偉。

然而無論誰打第一棒，開季至今都未能在這個位置敲出安打，猿隊開季第一棒合計26打數0安打，獲得3次四死球保送，吞下8次三振，上壘率僅一成。

猿隊第一棒開季連26打數無安打，也寫下中職開季開路先鋒最長安打荒。過去中職第一棒開季最長無安打出現在1997年，味全龍隊大帝士連6場出賽都打第一棒，合計24打數0安打，直到開季第7場出賽，5打數敲3安打拿下單場MVP。