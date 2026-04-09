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日職／「王貞治棒球紀念館」設徐若熙加盟紀念展 球衣、首勝球展示中

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。截自福岡軟銀官方X
徐若熙。截自福岡軟銀官方X

日職軟銀隊去年季後重金簽下25歲台灣強投徐若熙，他在4月1日的日職生涯初登板就拿下首勝，昨天首度在主場福岡巨蛋出賽，球場旁的「王貞治棒球紀念館」也設置他的加盟紀念展，今天徐若熙更帶著自己的首勝球提供展示。

徐若熙本季轉戰日職發展，加盟日職豪門隊伍軟銀，他的日職首戰在客場出賽，於仙台面對樂天金鷲隊，先發6局無失分，送出6次三振，軟銀最終以6：1擊敗樂天，徐若熙成為史上第6位在日職初登板就拿下首勝的台灣球員。

昨天徐若熙第二場出賽回到主場，也是首度在福岡巨蛋亮相，雖首局挨陽春砲首度失分，但最終繳出7局失1分的優質先發，僅用90球收工，然而沒等到隊友的火力支援，最終軟銀隊以1：2吞敗，徐若熙吞下首敗。

在主場初登板過後，今天徐若熙前往福岡巨蛋旁、替球團會長王貞治設立的「王貞治棒球紀念館」，親自交出自己的日職首勝球供展示。

根據日本媒體報導內容，「王貞治棒球紀念館」目前正進行徐若熙的加盟紀念展，現場擺放包括徐若熙在味全龍隊所穿著的18號球衣、手套，以及他目前在軟銀隊的18號戰袍。

徐若熙提到，王貞治會長是「如同神一般的存在」，對於能在此處有自己的入團展示，他笑說：「能被這麼漂亮地展示，真的非常感謝。」

日本 福岡 棒球

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