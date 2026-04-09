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日職／我想吃青菜！徐若熙透露旅日2個月最大困擾 最強娘家火速支援

聯合新聞網／ 綜合報導
效力軟銀隊的台灣投手徐若熙。本報資料照片 許正宏
效力軟銀隊的台灣投手徐若熙。本報資料照片 許正宏

味全龍王牌、現效力於日職福岡軟銀鷹的「龍之子」徐若熙，旅日生活已屆滿兩個月，儘管在場上展現強大競爭力，但私下卻正經歷一段艱辛的「飲食適應期」。

根據《TSNA》報導，徐若熙受訪時透露，日本飲食習慣與台灣大不同，雖然肉類與炸物豐富，卻極度缺乏熱騰騰的青菜，大部分是生菜類，即使不是生的，料理方式也不太一樣，讓他直言「吃不到青菜真的很困擾，最想念台灣的空心菜」。甚至自爆剛到日本的前幾天，一度因為太想念台灣的青菜而產生思鄉情緒。

除了飲食考驗，徐若熙也逐漸適應日職嚴謹的球隊文化。為了適應當地節奏，他逼自己早睡早起，每天早早就到球場報到，等日本駕照拿到手，就準備開車代步。。

徐若熙8日首度在主場福岡巨蛋登板，老東家味全龍特地到場應援，雖然當天失分吞下日職首敗，但當晚味全龍官方Threads就貼出帶徐若熙「吃炒青菜」的照片，雖然礙於出入境法規，無法帶上徐若熙心心念念的空心菜，但也特地帶上滿滿一大袋「台灣味伴手禮」，一解徐若熙思鄉之情，場面溫馨。

徐若熙 味全龍 福岡 日職

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