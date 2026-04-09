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運動部次長驚傳請辭 鄭世忠：階段性任務已完成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部政務次長鄭世忠驚傳請辭。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
運動部政務次長鄭世忠驚傳請辭。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

運動部政務次長鄭世忠驚傳請辭，他今早證實，由於「階段性任務已完成」，且考量職長期學術志業與人才培育責任，主動請辭政務次長職務，將歸建國立體育大學，回到校園持續從事教學、運科研究和體育運動專業人才育成工作。

擁有英國諾丁漢大學博士學位的鄭世忠行政資歷豐富，包括將近10年的中華民國田徑協會副秘書長，也曾擔任中華奧林匹克委員會副秘書長、中華民國足球協會秘書長、亞洲教練科學會秘書長和副會長，並參與亞洲田徑總會醫療委員會，2023年2月成為懸空一年半的體育署署長。

運動部去年9月成立，鄭世忠成政務次長，但他已提出辭呈，申請到5月1日生效，今天就已開始休假。

鄭世忠透露，原本就打算經典賽後請辭。他表示，回首三年任期，世界大學運動會和亞洲運動會金牌屢創新高，巴黎奧運代表團運作順利，2024年第3屆世界12強棒球賽更奪下史上首冠，上述成果都是跨部會、跨層級團隊合作的成果，身為其中一員深感榮幸。

經過一年半規劃催生，運動部去年9月成立，鄭世忠認為階段性任務已完成，因此主動請辭，將歸建國體大，在不同崗位持續為國體體育運動發展貢獻心力。

英國 教練 鄭世忠

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