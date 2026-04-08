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日職／首局挨陽春砲失唯一分數 徐若熙坦言失投

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。 聯合報系資料照
徐若熙。 聯合報系資料照

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天首度在主場福岡巨蛋登板，面對西武隊繳出7局失1分的表現，在日職連兩場出賽繳出優質先發，但今天遲遲沒等到隊友的火力支援，最終軟銀以1：2落敗，徐若熙吞下日職首敗，賽後他也表示，會吸取今天的教訓，迎接下一次登板。

徐若熙在日職的初登板對樂天金鷲隊繳出6局無失分表現，今天迎接第二場先發，首度在主場亮相。首局在2出局後面對西武隊2025年選秀第一指名的捕手小島大河，連用6顆至少150公里的直球對決，最後在第6球飆到153公里，但被轟成右外野陽春全壘打。

這一發全壘打是徐若熙在日職挨的首轟、首度失分，根據日本媒體報導，徐若熙賽後坦言，被轟全壘打的那一球是自己失投，真的是可惜的一球。

軟銀隊總教練小久保裕紀賽後則大讚小島大河的表現，面對徐若熙那顆在內角非常難打的球，還能轟出全壘打，8局下首度對上軟銀洋投赫南德茲（Elier Hernández）也有那樣的擊球，大呼西武隊「選到好選手了。」

而徐若熙在挨轟後就沒再失分，他指出，之後自己有確實把球投好。而他一路投完第7局退場，只用90球，此戰共被敲6安（1轟）、投出2保送、送出5次三振，但軟銀隊一路落後，打線遭封鎖，徐若熙最終吞下日職首敗，目前兩場先發拿下1勝1敗，防禦率0.69。

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