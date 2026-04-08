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日職／徐若熙7局失1分好投吞首敗 林安可「台灣對決」3支1

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。截圖自畫面
徐若熙。截圖自畫面

日職今天上演本季首次「台灣對決」，軟銀隊先發投手徐若熙對上西武隊，繳出先發7局失1分的好投，三度面對林安可被敲1支安打、兩度解決學長，但沒等到隊友的火力支援。終場西武隊靠2轟加上先發投手高橋光成8局0失分表現，以2：1勝出，徐若熙吞下日職首敗。 

徐若熙在日職初登板對樂天金鷲隊先發6局無失分奪下首勝，今天首度在主場福岡巨蛋出賽，首局在2出局後被去年西武隊選秀第一指名、22歲捕手小島大河揮出右外野方向的陽春砲，是他赴日後挨的首轟、首度失分。

之後徐若熙雖局局讓西武打者上壘，但都能成功穩住局面，力保不失分，投完7局用90球，退場，共計被敲出6支安打，因全壘打失1分，有2次四壞球保送，送出5次三振，最快球速153公里，連兩戰繳出優質先發的表現。

徐若熙退場後，第8局軟銀隊由赫南德茲（Elier Hernández）登板接替，2出局後再被渡部聖彌轟出一發陽春全壘打，西武隊取得2：0領先，而原本擔任下一棒的林安可也被換代打退場。

林安可本季在日職前7場出賽都是擔任西武隊第4棒、指定打擊，7場比賽都是單場敲1安的穩定輸出，5日則是首度以第3棒、右外野手身份上陣，依舊有1安表現。昨天對上軟銀隊首戰沒有先發，今天則被排為先發第6棒、右外野手。

身為西武打線中最熟悉徐若熙的打者，林安打首打席抓第一球，收棒不及，將球碰成三壘方向滾地球出局，4局上第二度對決，掌握一顆123公里的曲球揮成中外野安打，延續個人連9場安打，第三度對決則擊出中外野飛球出局。此戰林安可3打席都是面對徐若熙，敲1安，目前打擊率2成57。

至於西武隊先發投手高橋光成，主投8局用125球，只被敲出2支安打，有1次保送，飆11次三振，完全封鎖軟銀隊打線，第9局接替的牛棚投手岩城颯空雖製造大危機，但軟銀隊最終僅追回1分，終場以1：2吞敗，徐若熙吞下日職首敗，目前兩場出賽戰績1勝1敗。 

福岡 西武 林安可

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