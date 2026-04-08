羽球／導入人造球 清晨盃寫另類紀錄

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第54屆，今天起一連五天在台北體育館盛大舉行，除報名選手來自26個國家、超過5800人，今年賽事還有突破性變革，使用知名品牌YONEX全新開發的人造羽球「CROSSWIND 70」作為賽事用球，創下台灣賽事首例。

YONEX秉持「以獨創的技術與最棒的產品，貢獻給全世界」的品牌理念，長期推動羽球運動發展，2026年再度擔任清晨盃重要贊助夥伴，除提供專業器材、場地設備與穿線服務外，更首度導入「CROSSWIND 70」作為賽事用球。「CROSSWIND 70」兼具穩定飛行與高耐用特性，並具備未來可回收的發展潛力，展現人造羽球於正式賽事中的應用可能，為羽球運動開啟全新發展方向。

清晨盃在台北體育館一、四、七樓同時開戰，賽事期間YONEX也於一樓設置穿線區與商品販售區、七樓規劃品牌體驗區，現場展示最新產品與技術，並提供專業的穿線服務。七樓品牌體驗區除展示新上市商品與球鞋核心科技POWER CUSHION+與GRPHT THRTTL，另有規劃CROSSWIND 70試打體驗活動、官方商城獨賣商品及賽事限定優惠，提供球迷多元的賽事體驗。