日職／徐若熙先發7局失1分退場 軟銀打線遭封鎖0：1落後

日職福岡軟銀隊今天在福岡巨蛋迎戰西武獅隊，台灣投手徐若熙第二度先發出賽，首局挨了一發陽春砲，成為此戰唯一失分，雖局局讓打者上壘，都能穩住局面，投完7局失1分退場，是他旅日最長投球局數，三度對決林安可則揮出1支安打，7局打完軟銀隊仍以0：1落後。

徐若熙首度在主場登板，開賽連續抓下2個出局數後，面對去年西武隊選秀第一指名、22歲捕手小島大河，徐若熙該打席用的6球全是直球，球速從150公里逐球增加，第6球球速催到153公里，被揮成右外野陽春全壘打，是他日職首度挨轟、首度失分。

2局上徐若熙被首名打者渡部聖彌敲安打，接著面對此戰擔任第6棒的林安可，上演本季日職首次「台灣對決」，徐若熙投出第一球為147公里的速球，林安可收棒不及，球棒將球碰成三壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，徐若熙2出局後再被敲內野安打，但成功化解一、二壘有人的危機。

第3局徐若熙保送首名打者桑原將志，之後雖被攻佔上三壘，但沒有失分。4局上再次對決林安可，這次林安可抓第2球、123公里的曲球，揮出中外野方向的安打，將兩人的對決扳回一城，同時延續個人連9場安打紀錄，接著徐若熙連續解決2名打者，沒有失分。

第5局徐若熙在2出局後投出四壞球保送，第6局在1出局後被渡部聖彌敲安打，但馬上讓林安可擊出飛球出局，再解決外崎修汰，沒有再失分，投完6局用了79球，續投第7局在2出局後被桑原將志揮出安打，隨後三振源田壯亮，結束該半局。

徐若熙投完7局退場，是他旅日最長投球局數，用90球，被揮出6支安打（1轟），失1分，有2次保送，送出5次三振。

然而軟銀隊打線截至7局為止完全熄火，沒能替徐若熙提供火力支援。西武隊先發投手高橋光成投完7局用111球，只被揮出2支安打，有1次保送，送出8次三振，封鎖軟銀隊攻勢。