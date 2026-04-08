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田徑／才剛宣布升級銀標籤賽 台灣國際公開賽因經費問題喊卡

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
今年台灣國際田徑公開賽決定停辦，圖為去年開賽記者會。
今年台灣國際田徑公開賽決定停辦，圖為去年開賽記者會。

原訂將於6月6、7日在板橋體育場舉行的2026台灣國際田徑公開賽，在今天傳出停辦的消息，中華民國田徑協會秘書長王景成坦言，停辦是受到經費問題影響，在仔細評估後才做出停辦的決定。

王景成表示，「原本今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算鼓勵各縣市政府與單項協會舉辦的國際賽事升級，田徑協會也打算將每年舉辦的台灣田徑公開賽升級世界田徑總會銀標籤認證。由於今年立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事。」

舉辦多年的台灣田徑公開賽為世界田徑總會（WA）洲際巡迴賽的「銅標籤」等級賽事，在中華民國田徑協會的努力下，近年來邀請不少國際好手來台競技，包括波蘭鏈球女王沃達奇克（Anita Włodarczyk）、加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）、南韓跳高好手禹相赫，成為我國選手少有能在國內與世界頂尖好手較勁、交流的舞台。

而今天稍早才傳出，台灣田徑公開賽今年將升至「銀標籤」賽事的好消息，不過今天下午大會卻臨時公告將停辦今年賽事，並將退還已報名選手報名費。

對此，中華民國田徑協會秘書長王景成表示，台灣國際公開賽近年都會邀請國際頂尖選手來台競技，需要花費一筆不小的費用，不過今年在經費卡關的情況下，加上比賽時間愈來愈近，在仔細評估後才忍痛做出停辦決定。

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