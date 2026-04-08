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日職／徐若熙前5局挨1轟、被林安可敲1安 前5局軟銀0：1落後西武

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙。截圖自畫面
徐若熙。截圖自畫面

日職福岡軟銀隊台灣投手徐若熙本季第2場出賽，首度在軟銀主場福岡巨蛋登板，首局挨了一發陽春全壘打首度失分，之後雖局局讓打者上壘，但都能化解危機，其中兩度對決林安可，被揮出1支安打，前5局打完，軟銀隊0：1落後。

徐若熙開賽連續讓西武前兩棒桑原將志、源田壯亮擊出飛球形成2出局，接著面對去年西武隊選秀第一指名捕手小島大河，徐若熙全用直球對決，球速從150公里逐球增加，第6球球速催到本場最快的153公里，被揮成右外野陽春全壘打。

這是徐若熙在日職挨的第一轟，也是兩場先發以來首度失分，西武隊先取得1：0領先。而徐若熙面對下一棒仲三優太，連飆3顆直球後，用一顆137公里的變速球投出今天第一次三振。

2局上徐若熙被首名打者渡部聖彌敲安打，壘上有人時對上台灣強打林安可，是兩人在日職首次對決，徐若熙第一球用一顆147公里的速球，林安可收棒不及，球棒將球碰成三壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，徐若熙接著在2出局後再被岸潤一郎擊出內野安打，但成功化解一、二壘有人的危機無失分。

第3局徐若熙對首名打者桑原將志投出四壞球保送，源田壯亮犧牲觸擊將跑者送上二壘，小島大河再從徐若熙手中擊出深遠飛球，但遭到接殺，徐若熙再解決仲三優太，化解三壘有人的危機。

4局上徐若熙讓首名打者渡部聖彌擊出游擊滾地球出局，接著與林安可進行第二次對決，這次林安可抓第2球、123公里的曲球，揮出中外野方向的安打，將兩人的日職對決扳回一城，同時延續個人連9場安打紀錄，接著徐若熙連續解決2名打者，沒有失分。

第5局徐若熙先K掉平澤大河，再讓桑原將志擊出滾地球出局，接著保送源田壯亮，再解決小島大河。

徐若熙投完5局用68球，被敲4支安打（1轟），失1分，有2次保送，送出3次三振。然而此戰軟銀打線前5局受到壓制，5局打完0：1落後。

西武先發投手高橋光成投完5局用74球，只被擊出2支安打，送出5次三振，沒有失分。

林安可 源田壯亮 日職

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