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日職／徐若熙主場先發迎接「台灣對決」 林安可第6棒、右外野手
日職軟銀隊今天在主場福岡巨蛋迎戰西武獅隊，台灣強投徐若熙本季第二場登板、首次主場出賽；西武隊強打林安可則是擔任西武獅隊第6棒、右外野手，將上演本季日職一軍首次「台灣對決」。
徐若熙在日職初登板在4月1日於仙台客場出賽，面對樂天金鷲隊先發6局無失分奪下日職首勝，在氣溫不到攝氏10度的低溫下，最快球速飆到155公里。今天他要迎接第二場出賽，也是首次在主場登板，表現備受關注。
徐若熙在日本職棒初登板就拿下勝投，是睽違11年再有台灣球員在初登板奪勝、史上第6人，而今天他將繼續挑戰成為成為繼2015年的郭俊麟後，史上第2位生涯前兩場出賽都奪下勝投的台灣球員。
今天的另一大看點，則是徐若熙與林安可的「台灣對決」。西武隊林安可開季前8場出賽都揮出安打，昨天對上軟銀隊系列賽首戰沒有出賽，休息1天後重回先發打序，今天棒次調整到第6棒，同時個人近兩場出賽都以右外野手身份上場守備。
徐若熙、林安可都是在去年季後從中職轉戰日職發展，過去兩人在中職的交手可說是平分秋色，對決的23打席中，徐若熙（味全龍）送出7次三振，林安可（統一獅）則從他手中揮出6支安打，也是中職唯一從徐若熙手中敲出2轟的打者。
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