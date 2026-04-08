不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

日職官方攻守數據

【比賽過程】

●四局上，軟銀前三局9上9下未得分仍是0：1落後，徐若熙解決西武五棒打者，一出局後再度面對林安可，結果被擊出右外野一壘安打，林安可連9場安打；七棒外野高飛球出局，林安可停在一壘；八棒內野滾地出局，結束這半局。

●三局上，軟銀兩局無攻勢仍是0：1落後，徐若熙面對西武打線第二輪，先保送首棒桑原将志上一壘，二棒犧牲短打出局，桑原進占二壘；三棒小島外野高飛球出局，跑者仍進占三壘；四棒右外野高飛球出局，結束這半局。

●二局上，軟銀0：1落後，徐若熙遭到五棒渡部聖弥擊出左外野一壘安打，接著對決六棒林安可，擊出內野滾地球，野手選擇傳二壘出局，林安可上一壘。七棒外崎修汰也是內野滾地球，因野手選擇上一壘，林安可在二壘出局，二出局。八棒岸潤一郎內野安打，形成一、二壘有人；接著三振九棒平沢大河，結束這半局。

●一局上，軟銀徐若熙先發對西武，前兩棒打者均是擊出高飛球被接殺兩出局後，西武三棒捕手小島大河開轟一發右外野陽春砲，使得軟銀0：1落後，隨後三振四棒仲三優太，這也是徐若熙在日職首度失分以及首支被打出的全壘打。

【賽前報導】

日本職棒軟銀隊台灣投手徐若熙今天下午5點先發登板，將與西武獅隊台灣強打林安可交手。兩人都是今年從中華職棒轉戰日職舞台，因此這次對戰備受台日球迷關注。西武派出旅美失敗的高橋光成擔任先發投手。

徐若熙4月1日迎來日職初登板對決樂天金鷲隊，主投6局飆6K無失分。今天面對西武，是他首次在軟銀巨蛋出賽。

林安可今天擔任第6棒守右外野。徐若熙生涯在中職與林安可交手23個打席，林安可敲出6安打，包含2發全壘打，選到1次四壞保送，吞下7次三振，打擊率0.273。

高橋光成前年創下0勝11敗慘澹戰績。去年先發24場，8勝9敗，防禦率3.04，每局被上壘率1.23，季後挑戰入札美職，因價碼不理想而選擇回歸日職。本季初登場對歐力士隊，6局失4分（0自責）。