不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分
【比賽過程】
●四局上，軟銀前三局9上9下未得分仍是0：1落後，徐若熙解決西武五棒打者，一出局後再度面對林安可，結果被擊出右外野一壘安打，林安可連9場安打；七棒外野高飛球出局，林安可停在一壘；八棒內野滾地出局，結束這半局。
●三局上，軟銀兩局無攻勢仍是0：1落後，徐若熙面對西武打線第二輪，先保送首棒桑原将志上一壘，二棒犧牲短打出局，桑原進占二壘；三棒小島外野高飛球出局，跑者仍進占三壘；四棒右外野高飛球出局，結束這半局。
●二局上，軟銀0：1落後，徐若熙遭到五棒渡部聖弥擊出左外野一壘安打，接著對決六棒林安可，擊出內野滾地球，野手選擇傳二壘出局，林安可上一壘。七棒外崎修汰也是內野滾地球，因野手選擇上一壘，林安可在二壘出局，二出局。八棒岸潤一郎內野安打，形成一、二壘有人；接著三振九棒平沢大河，結束這半局。
●一局上，軟銀徐若熙先發對西武，前兩棒打者均是擊出高飛球被接殺兩出局後，西武三棒捕手小島大河開轟一發右外野陽春砲，使得軟銀0：1落後，隨後三振四棒仲三優太，這也是徐若熙在日職首度失分以及首支被打出的全壘打。
【賽前報導】
日本職棒軟銀隊台灣投手徐若熙今天下午5點先發登板，將與西武獅隊台灣強打林安可交手。兩人都是今年從中華職棒轉戰日職舞台，因此這次對戰備受台日球迷關注。西武派出旅美失敗的高橋光成擔任先發投手。
徐若熙4月1日迎來日職初登板對決樂天金鷲隊，主投6局飆6K無失分。今天面對西武，是他首次在軟銀巨蛋出賽。
林安可今天擔任第6棒守右外野。徐若熙生涯在中職與林安可交手23個打席，林安可敲出6安打，包含2發全壘打，選到1次四壞保送，吞下7次三振，打擊率0.273。
高橋光成前年創下0勝11敗慘澹戰績。去年先發24場，8勝9敗，防禦率3.04，每局被上壘率1.23，季後挑戰入札美職，因價碼不理想而選擇回歸日職。本季初登場對歐力士隊，6局失4分（0自責）。
西武獅打線
１. 桑原将志 LF
２. 源田壮亮 SS
３. 小島大河 C
４. 仲三優太 DH
５. 渡部聖弥 3B
６. 林安可 RF
７. 外崎修汰 2B
８. 岸潤一郎 CF
９. 平沢大河 1B
軟銀打線
１. 柳町達 RF
２. 近藤健介 LF
３. 栗原陵矢 3B
４. 柳田悠岐 DH
５. 山川穂高 1B
６. 牧原大成 2B
７. 川瀬晃 SS
８. 海野隆司 C
９. 周東佑京 CF
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