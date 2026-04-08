快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。截圖自畫面
徐若熙。截圖自畫面

日職官方攻守數據

【比賽過程】

●四局上，軟銀前三局9上9下未得分仍是0：1落後，徐若熙解決西武五棒打者，一出局後再度面對林安可，結果被擊出右外野一壘安打，林安可連9場安打；七棒外野高飛球出局，林安可停在一壘；八棒內野滾地出局，結束這半局。

●三局上，軟銀兩局無攻勢仍是0：1落後，徐若熙面對西武打線第二輪，先保送首棒桑原将志上一壘，二棒犧牲短打出局，桑原進占二壘；三棒小島外野高飛球出局，跑者仍進占三壘；四棒右外野高飛球出局，結束這半局。

●二局上，軟銀0：1落後，徐若熙遭到五棒渡部聖弥擊出左外野一壘安打，接著對決六棒林安可，擊出內野滾地球，野手選擇傳二壘出局，林安可上一壘。七棒外崎修汰也是內野滾地球，因野手選擇上一壘，林安可在二壘出局，二出局。八棒岸潤一郎內野安打，形成一、二壘有人；接著三振九棒平沢大河，結束這半局。

●一局上，軟銀徐若熙先發對西武，前兩棒打者均是擊出高飛球被接殺兩出局後，西武三棒捕手小島大河開轟一發右外野陽春砲，使得軟銀0：1落後，隨後三振四棒仲三優太，這也是徐若熙在日職首度失分以及首支被打出的全壘打。

【賽前報導】

日本職棒軟銀隊台灣投手徐若熙今天下午5點先發登板，將與西武獅隊台灣強打林安可交手。兩人都是今年從中華職棒轉戰日職舞台，因此這次對戰備受台日球迷關注。西武派出旅美失敗的高橋光成擔任先發投手。

徐若熙4月1日迎來日職初登板對決樂天金鷲隊，主投6局飆6K無失分。今天面對西武，是他首次在軟銀巨蛋出賽。

林安可今天擔任第6棒守右外野。徐若熙生涯在中職與林安可交手23個打席，林安可敲出6安打，包含2發全壘打，選到1次四壞保送，吞下7次三振，打擊率0.273。

高橋光成前年創下0勝11敗慘澹戰績。去年先發24場，8勝9敗，防禦率3.04，每局被上壘率1.23，季後挑戰入札美職，因價碼不理想而選擇回歸日職。本季初登場對歐力士隊，6局失4分（0自責）。

西武獅打線

１. 桑原将志 LF

２. 源田壮亮 SS

３. 小島大河 C

４. 仲三優太 DH

５. 渡部聖弥 3B

６. 林安可 RF

７. 外崎修汰 2B

８. 岸潤一郎 CF

９. 平沢大河 1B

軟銀打線

１. 柳町達 RF

２. 近藤健介 LF

３. 栗原陵矢 3B

４. 柳田悠岐 DH

５. 山川穂高 1B

６. 牧原大成 2B

７. 川瀬晃 SS

８. 海野隆司 C

９. 周東佑京 CF

徐若熙 林安可 西武獅 軟銀

相關新聞

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

日本職棒軟銀隊台灣投手徐若熙今天下午5點先發登板，將與西武獅隊台灣強打林安可交手。兩人都是今年從中華職棒轉戰日職舞台，因此這次對戰備受台日球迷關注。西武派出旅美失敗的高橋光成擔任先發投手。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

日職／徐若熙主場先發迎接「台灣對決」 林安可第6棒、右外野手

日職軟銀隊今天在主場福岡巨蛋迎戰西武獅隊，台灣強投徐若熙本季第二場登板、首次主場出賽；西武隊強打林安可則是擔任西武獅隊第6棒、右外野手，將上演本季日職一軍首次「台灣對決」。

羽球／第54屆清晨盃燃戰火 「麟洋配」周日將合體

邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天點燃戰火，今年賽事吸引來自世界26國好手齊聚台北，總共參賽人數將近6千人，運動部部長李洋也將與會，周日更預計和奧運金牌搭檔王齊麟重新合體，再現「麟洋配」風采。

中職／AirAsia亞洲航空與味全龍攜手合作 打造天母「航空主題日」

中華職棒味全龍隊將在4月17日至19日在天母棒球場推出「亞洲領航，氣勢如紅 Batter up， Buckle up聯名航空主題日」與AirAsia亞洲航空跨界合作，正式開啟航空品牌與台灣棒球文化的全新合作。

羽球亞錦賽／連三組台將不敵第二種子 戚又仁先闖關

2026年羽球亞錦賽在中國寧波點燃戰火，中華隊男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、女單「一姊」邱品蒨和男單李佳豪接連在有轉播的第一球場上陣，但三組台將都抽到第2種子，最終都沒能闖關，只有另外場地的混雙許尹鏸／陳政寬、男單戚又仁和雙胞胎男雙李芳任／李芳至先闖關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。