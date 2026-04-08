羽球／第54屆清晨盃燃戰火 「麟洋配」周日將合體

邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天點燃戰火，今年賽事吸引來自世界26國好手齊聚台北，總共參賽人數將近6千人，運動部部長李洋也將與會，周日更預計和奧運金牌搭檔王齊麟重新合體，再現「麟洋配」風采。

清晨盃今天起在台北體育館一、四、七樓開戰，5天賽程共計4300場賽事，參賽選手來自包含台灣、香港、馬來西亞、新加坡、日本、澳門、美國、加拿大、中國、印度、南韓、澳洲、丹麥等共26個國家，是世界規模最大的業餘國際賽。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳俊彥今年「回鍋」擔任清晨盃會長，他提到賽事從1972年舉辦至今，除了因新冠肺炎疫情不得已中斷一次，其他年都不間斷，今年更首度採用人造球，創下台灣羽壇新猷。

運動部全民運動署署長房瑞文今天也親自出席開幕記者會，他說：「台灣沒有一個全民運動的賽事可以像清晨盃這樣辦超過半個世紀，非常不容易。」他特別提到，今年光是國外選手就有一千五百多人，連同一起來台的家人，帶來的運動觀光效益非常大，運動部和全民署的同仁也有報名。

運動部部長李洋就是羽球選手出身，著重全民運動的他力挺清晨盃，星期天進行的最終日賽程將親自上場揮拍，且預計和兩度一起打下奧運金牌的老搭檔王齊麟再合體，預計為今年清晨盃掀起最後高潮。