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中職／AirAsia亞洲航空與味全龍攜手合作 打造天母「航空主題日」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍與AirAsia亞洲航空跨界合作。圖／味全龍提供
味全龍與AirAsia亞洲航空跨界合作。圖／味全龍提供

中華職棒味全龍隊將在4月17日至19日在天母棒球場推出「亞洲領航，氣勢如紅 Batter up， Buckle up聯名航空主題日」與AirAsia亞洲航空跨界合作，正式開啟航空品牌與台灣棒球文化的全新合作。

這次合作是AirAsia首次與中華職棒球隊聯名，希望透過最具台灣代表性的職棒賽事，提供球迷們與旅遊愛好者更多專屬優惠與互動體驗，將航空旅行融入日常娛樂，打造真正屬於台灣粉絲的航空主題活動。

活動期間，天母棒球場將化身航空場景，入口處特別打造AirAsia特色登機門，讓球迷彷彿準備登機起飛。主題日三天將分別發送限量的威弟行李吊牌、AirAsia聯名主題日束口袋以及飛行飄帶鑰匙圈，球迷入場即可獲得，數量有限，送完為止。

AirAsia也安排空服員帶來開場表演，為賽事揭開序幕。現場更規劃機票抽獎等多項球場限定活動，讓龍迷不只為球賽吶喊，也能把飛行驚喜帶回家。邀請所有球迷朋友繫好安全帶（Buckle up），和味全龍一起揮棒起飛（Batter up），在球場感受職棒熱血魅力！

味全龍「亞洲領航，氣勢如紅 Batter up， Buckle up 聯名航空主題日」入場贈品。圖／味全龍提供
味全龍「亞洲領航，氣勢如紅 Batter up， Buckle up 聯名航空主題日」入場贈品。圖／味全龍提供

中華職棒 天母 棒球

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