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全台唯一泛舟鐵人賽 秀姑巒溪泛舟鐵人三項報名倒數中

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
秀姑巒溪泛舟鐵人三項將於6月登場，報名截止日為4月24日。圖／東管處提供
秀姑巒溪泛舟鐵人三項將於6月登場，報名截止日為4月24日。圖／東管處提供

由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（下稱東管處）主辦的東海岸年度指標運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」，今天於花蓮福容大飯店盛大舉行花蓮宣傳記者會，本次活動不僅延續台東場的運動熱潮，更透過跨區域資源整合與數位交通創新，展現東海岸運動觀光「品牌化、國際化、永續化」的強大能量。

今天記者會冠蓋雲集，包括年度代言人、知名運動型YouTuber「小D揪愛騎」亦現身分享備戰祕笈，為賽事提前點燃戰火，邀請全球跑者與鐵人英雄來到花蓮，感受山海間的極致挑戰。

東管處處長林維玲表示，「2026 東海岸運動觀光季正式開跑。除了5月的長濱雙浪金剛馬拉松，6月更有全台唯一結合泛舟的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽。目前報名已突破千人，泛舟組更是秒殺。本次活動串聯旅宿、交通與在地農特產，補給站將提供豐富的花蓮美食，讓選手吃得滿足。誠摯邀請大家參與或到場加油，透過運動體驗花蓮之美，帶動觀光熱潮。」

擁有「全台最美金剛大道」美譽的「長濱雙浪金剛馬拉松」將於5月3日率先鳴槍。東管處指出，今年報名狀況極其踴躍，總人數超過2200人，其中「樂活組」和長濱鄉公所的「來長濱吃辦桌」率先額滿。令人矚目的是，參賽選手來自全球19個國家與地區，外籍選手比例創下歷年新高，顯示長濱獨有的稻浪、海浪「雙浪」景致，已具備國際頂尖賽事的吸引力，成為外籍觀光客體驗台灣深度美學的首選賽道。

全台最具挑戰性的水陸極限賽事「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」，結合了湍急溪流的泛舟挑戰、縱谷公路自行車以及田野跑步，是全台唯一具備激流元素的鐵人賽事。目前已吸引近千名勇士報名，包含來自6個國家的選手共襄盛舉。賽事將於6月登場，報名截止日為4月24日，主辦單位呼籲熱衷挑戰自我的運動愛好者，把握最後機會登錄，在秀姑巒溪的激浪中刻畫熱血回憶。

馬拉松 花蓮 運動

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