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中職／雄鷹、獅比賽因雨裁定和局 布雷克優質先發奪MVP

中央社／ 台北7日電
統一獅隊布雷克。圖／聯合報系資料照片
統一獅隊布雷克。圖／聯合報系資料照片

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天交手統一7-ELEVEn獅隊，但雨勢不斷，比賽打到8局下半2人出局後，因雨裁定兩隊1比1握手言和；獅隊洋投布雷克7.2局失1分優質先發獲單場MVP。

雄鷹繼續在主場澄清湖棒球場迎戰獅隊，獅隊2局上1人出局後，李丞齡、陳重羽接連敲出安打，2人出局後林祖傑選到四壞保送攻占滿壘，陳聖平敲出三壘方向滾地球，靠失誤上壘，三壘跑者跑回獅隊第1分。

雄鷹4局下有攻勢，1人出局後曾子祐敲出二壘打，之後靠滾地球上到三壘，洋砲魔鷹（Steven Moya）補上左外野方向安打，幫球隊送回追平分，兩隊前7局打完維持平手局面。

雨勢影響，比賽2局上暫停約半小時，恢復比賽打到8局下雄鷹進攻、兩隊1比1平手時，雄鷹紀慶然率先敲出安打，2人出局後林家鋐打席，2好球後比賽再度因雨暫停過後，經檢視場地狀況和雨勢判斷，確定比賽無法進行，裁定兩隊握手言和。

布雷克（Brock Dykxhoorn）總計用82球投7.2局，僅被敲出5支安打，投出1次三振、無四死球保送，失掉1分責失分，優質先發獲選單場最有價值球員（MVP）。

棒球 台鋼雄鷹 布雷克

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