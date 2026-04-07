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中職／王柏融「日本的父親」岩本賢一來台 誇雙響砲厲害

中央社／ 台北7日電
曾被中職台鋼雄鷹隊野手王柏融（右）形容為「日本的父親」的岩本賢一（左）來台，7日特別到高雄與王柏融見面，送上祝福和鼓勵。台鋼雄鷹提供 中央通訊社
曾被中職台鋼雄鷹隊野手王柏融（右）形容為「日本的父親」的岩本賢一（左）來台，7日特別到高雄與王柏融見面，送上祝福和鼓勵。台鋼雄鷹提供 中央通訊社

曾被台鋼雄鷹隊野手王柏融形容為「日本的父親」的岩本賢一，知道王柏融昨天單場雙響砲直誇「厲害」，今天特別到高雄與王柏融見面，關心近況、送上祝福和鼓勵。

王柏融2019年展開旅日生涯，加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，2023年底回台加盟中職台鋼雄鷹隊，在加盟雄鷹隊記者會上，火腿球團統轄本部副本部長兼國際部長岩本賢一也有出席。王柏融當時感性表示，岩本賢一就像他在日本的爸爸，對他無微不至地照顧，兩人都淚灑記者會。

雄鷹隊今天發布新聞稿提到，岩本賢一再次來到台灣，昨天雖然人在北部，仍發揮「爸爸之力」，知道王柏融在高雄澄清湖棒球場單場雙響砲、5打點，獲選單場最有價值球員（MVP），直呼「厲害」。

今天岩本賢一特地南下來到高雄，與王柏融再次於台灣相見，岩本賢一表示，「昨天在新莊，知道你打全壘打，旁邊的人說已經是第2支了！」

岩本賢一也觀察到王柏融本季有所不同，王柏融則分享自身改變，兩人關心彼此近況。岩本賢一就像過去一樣，給予滿滿祝福與鼓勵。

爸爸 高雄 日本

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