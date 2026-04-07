中職／排「古早味第一棒」不看年紀 光總：王勝偉是戰力

王勝偉以42歲之齡扛開路先鋒，富邦悍將隊總教練後藤光尊有意圖，希望藉由他的元氣帶動球隊，他也提到去年在二軍與他打拚，「就知道他會是球隊戰力。」

王勝偉昨天升上一軍，首戰就擔任開路先鋒，「古早味第一棒」掀起球迷熱議，而他最終4打數敲1安打，並靠1次保送上壘。

談到王勝偉的棒次安排，後藤表示，「勝偉是很有元氣的選手，希望他打第一棒，可以帶動球隊氣氛。」他也提到，不去看年紀，選手都是一樣的，而今年春訓剛開始時，王勝偉就是動作最簡潔有力的選手，後期雖可能因為疲勞，動作比較沒有那麼有力，但那時就覺得他會是球隊今年重要戰力。

後藤也提到，王勝偉昨天剛上來就打第一棒，果斷攻擊第一球，也是期望年輕選手可以從他身上學到的。