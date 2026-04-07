中職／石梓霖的認真看在眼裡 悍將有設定局數啟動保護

富邦悍將隊昨天演出逆轉勝，第二任投手石梓霖成為亮點，第3局在滿壘局面上場成功止血，最終中繼2.2局被敲2安打、無失分，為戰局踩住煞車，看在投手教練許銘傑眼中，也說「值得給他嘉獎」。石梓霖身上具備先發潛質，但考量今年只是他的第一年賽季，因此安排他先在長中繼的位置上累積經驗值。

悍將昨天將一出局、滿壘局面交到石梓霖手中，而他先讓宋晟睿打出二壘飛球出局， 陳統恩打向右外野被接殺，度過該局危機。他在第四、五局都讓首位打者上壘，但都讓兄弟未能再推進壘包，最終以43球完成2.2局好投，堪稱悍將贏球的隱形MVP。

談到石梓霖從春訓、熱身賽到正式賽季的表現，許銘傑也說：「比我想像更好」，他誇讚石梓霖的認真，教練都看在眼裡，因此才會決定開季就把他帶在一軍。

許銘傑表示，今年有幫這位菜鳥設定局數，藉此保護他的身體，也認為確實有在他的身上看到先發特質，「但今年是正式第一年，直接把他擺在先發，對他的負擔會大一點，我們希望他今年多累積一些經驗，往後在先發時就可以帶著這些經驗上去。」