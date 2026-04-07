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中職／王凱程3場登板都掉分降二軍 允諾會變討厭後回來

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天陣容異動，後援投手王凱程降下二軍，總教練平野惠一透露，王凱程在下二軍前給的承諾，「他說會在二軍好好調整，成為讓打者討厭的那種投手。」

王凱程本季至今3場登板全數掉分，防禦率高達15，今天被降下二軍。

平野表示，王凱程是全隊最努力的選手，對全隊來說是模範般的存在，「但從熱身賽到這幾天，被打出滿多長打，所以先把機會給年輕人。」他也透露，「凱程也知道自己要做什麼，他有跟我說，會在二軍好好調整，成為讓打者討厭的投手，我也相信他。」

今天正好是平野惠一的47歲生日，球團為他準備蛋糕慶生，讓他直喊幸福。他也提到，活到這個歲數，已經不會因為生日特別開心，今天因雨延賽沒有計畫要去吃什麼大餐，「理想來說，是希望今天可以比賽，把勝利送給球迷。」

中職 年輕人 平野惠一

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