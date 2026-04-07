中職／不站隊贊成或反對 平野惠一：ABS就是時代潮流

中信兄弟隊教頭平野惠一昨天為好球帶衝上場抗議，今天聊到電子好球帶系統（ABS），直言中職未來一定會導入，而在那之前，還是希望可以朝好壞球判決更精準的方向去努力，「我知道裁判都盡了全力，但選手也是一樣。」

兄弟在4月2日面對味全龍隊的比賽，就因一顆爭議好球判決吃虧，引起諸多討論，昨天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，平野也在10局上曾頌恩遭到三振後，再度上場爭執。

平野惠一表示，平常都是教導選手壞球不要打，選手也很專注在執行，如果是一半一半的狀況，判錯可以理解，「但如果太多，球員一定會有不滿累積，身為總教練就是代表球隊，我必須要代表大家去抗議。」

平野指出，一場比賽判錯的球在7球以上，知道裁判盡了全力，但選手也是一樣，「在這樣的狀況下，或許大家可以都能接受的方式就是ABS。」他進一步提到，現在的play可以透過輔助判決去看，ABS未來一定也會導入中職，自己並非站在贊成或反對的立場，而是這就是時代潮流。