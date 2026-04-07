中職／3場非領先派張奕不是相信魔法 悍將投教：勝負往往在6、7局

本季3場都在非領先局面派上張奕，讓人懷疑是不是連教練團都開始相信他有魔法，富邦悍將隊投手教練許銘傑澄清：「神奇是神奇，但我們是照我們的節奏去做。」他指出，棒球比賽的勝負，其實常常都是在第6、7局發生，因此今年有刻意將張奕的登板局數往前調整。

張奕從中職球季到國際賽場都扮演「勝投怪盜」，本季至今3場登板，2場是在平手、1場在1分落後時上場，都不是領先局面，但都讓悍將成為最終贏家。

是否真的相信張奕有特殊功能？許銘傑連忙說：「沒有啦！就是我們和總教練討論出來的方向，畢竟他比較有經驗，危機處理會比較好。」

他進一步解釋，棒球比賽的輸贏，往往都發生在第6、7局，也就是先發投手退場之後，「所以我們把最重要的投手放在第7局，第9局是擺最有經驗，第8局就是看誰適合。」而張奕、李吳永勤就是目前設定在6、7局登板的選手，「棒球就是這樣，先擋起來才有後面，才有辦法讓野手去幫你們攻擊。」

許銘傑表示，自己也是迷信的人，但棒球很多事情不能靠迷信，「還是要按照數據、比賽經驗，和總教練討論後去做決定。我們會在對的時間把對的人讓他上去比賽；如果換了不對的人上去，分數花掉了，他也無法發揮他的作用。」