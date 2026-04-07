中職／廖任磊守住滿壘收到南珉貞大愛心 學弟加碼曝：她還有跳起來

廖任磊昨天拆解自己搞成的滿壘局面，換局時收穫來自他心中的女神、Fubon Angels南珉貞用雙手放在頭上比出的大愛心，廖任磊笑說轉頭過去剛好看到，「我有小比一下。」他是以手指愛心回應。

廖任磊昨天在延長10局突破僵局登板，先被王政順敲出安打，再面對岳東華出現保送，面臨無人出局、滿壘，眼看不可能不掉分的局面，先讓陳俊秀打向一壘方向，范國宸精彩攔下策動「3-2-3」雙殺，廖任磊當下振奮，范國宸上前連說4次「還沒結束」定心，廖任磊接著面對曾頌恩賞出三振，化解巨大危機。

廖任磊還原昨天的出賽，投手教練許銘傑在滿壘時上場，認為他在面對岳東華時有點綁手綁腳，「他跟我說，和捕手達成共識的球路，就大膽去做。」

滿壘之際由范國宸策動的雙殺救命，廖任磊說：「他一開始接到在拿那顆球，好像接得比較深，我就趕快喊，投球結束投手就是第九個守備球員，趕快把自己該做的做好。」他說可以拿到兩個出局數，自己也很振奮，喊完後馬上想到還有一個打者，「國宸拿著球過來也是講兩出局，互相的小提醒，也是滿重要，互相影響，兩個人都有這樣的想法，當然是比我自己在上面來得安心確實。」

以三振抓下關鍵出局數，走下場時，Fubon Angels韓籍女神南珉貞在應援舞台上朝他比出大愛心。廖任磊表示，當時要等野手進來，所以還在場上，轉過頭時剛好看到，「我有小比一下。」

有趣的是，昨天上來參與林哲瑄引退儀式的悍將二軍們，當時在貴賓室看球，後來跟他說：「你三振時，珉貞有跳起來！」讓廖任磊連忙喊先不要講這些，「我心臟還在飆，我先休息一下。」昨天經歷滿壘場面後滿身大汗的模樣，讓捕手教練的山哲也看到他都虧，「你現在去量體重，看你瘦幾公斤。」