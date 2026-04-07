中職／男亞太球場掌摑工讀生 聯盟公布照片禁止再入場

中職3月29日亞太主場賽事，發生觀眾掌摑攻擊聯盟工讀生一事，中職會長蔡其昌今天表示，聯盟一定會提出告訴，並將該民眾的照片發給各球團、各球場職工，禁止該民眾再入場觀賽。

中華職棒3月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場例行賽時，發生蔣姓男子掌摑聯盟工讀生事件。第一時間聯盟就發出公告表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名觀眾返回座位，但該觀眾不聽從勸導並動手毆打工讀生，事發後，工讀生由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

中職會長蔡其昌今天受訪表示，有影像佐證，聯盟一定會提出告訴，也會就法律、律師等各方面提供同仁協助，並將該民眾列為黑名單。

蔡其昌提到，目前已經將該民眾的照片廣發給各球團、球場工作同仁，也請球迷朋友幫忙注意，若該民眾再入場，會請他離場。

聯盟重申對於任何暴力行為採取零容忍態度，以維護球場工作人員與觀眾的安全。