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中職／華麗出場秀來自「光總」創意 「已經快沒招了…」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊近兩場出賽都有不同的出場方式。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊近兩場出賽都有不同的出場方式。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊總教練後藤光尊近兩場賽前介紹各藏巧思，竟不是來自球員的玩心，而是他自己的創意，賽前害羞承認：「是我自己想的…」，也笑說已經有種梗漸漸用完了的感覺。

新莊棒球場目前已賽3場，主場開幕戰安排啦啦隊Fubon Angels列隊、在火花中華麗出場，接下來兩場回歸正常棒次介紹，但「光總」的出場不平凡，4月5日由葉子霆、張洺瑀、林澤彬、辛元旭列隊造勢，歡迎他的出場，4月6日則是林哲瑄雙手交叉、一臉嚴肅站在旁邊，後藤光尊也換上他的引退紀念T恤，呼應林哲瑄的引退主題日。

「是我自己想的。」本以為應該球員獻策，意外答案揭曉竟是「光總」自己想的，但他馬上說已經用到快沒招數了，「舞也跳了，出場也華麗地做了，應該是差不多了。」

後藤表示，其實也沒有要特別製造什麼氣氛，「因為球隊有介紹總教練的環節，聽到後，也想說把一些比較特別的人叫出來，一起享受當下。」

被問到是否想向日本火腿隊監督新庄剛志看齊？他笑說：「他已經屬於藝人，我沒辦法跟他一樣。我只是為了球隊去做這件事而已，不可以拿我和新庄比較，等級完全不同。」

新庄剛志 棒球 林哲瑄

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