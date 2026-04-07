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中職／女球迷控遭性別羞辱 蔡其昌：打造性別平等觀賽環境
中職中信兄弟5日洲際主場賽事，女球迷發文指控遭男球迷「性別羞辱」，中職會長蔡其昌表示，目前無法掌握男性球迷身分，再次強調聯盟致力打造性別平等觀賽環境。
有女球迷在網路發文表示，5日到台中洲際棒球場觀賽遭到「性別羞辱」，女球迷坐在非站立應援區，但前方的男球迷起身拍攝啦啦隊遮擋視線，後排的球迷出聲制止，女球迷也拍了一下男球迷，提醒他此區不能站立，卻遭到男球迷用「女人不懂」、「女人不要講話」等帶性別歧視方式的言語不斷騷擾。
中職會長蔡其昌今天出席活動表示，看到女球迷在社群發文後，馬上聯絡主場中信兄弟球團，希望可以調查，目前已經聯絡上女球迷，但無法掌握男球迷的身分。
蔡其昌表示，聯盟沒有公權力，只能先聯絡兩造，了解事情的始末。蔡其昌也再次強調，希望打造性別平等的觀賽環境，棒球是健康的，適合無論男性、女性、全家大小一同觀賽，聯盟會致力改善觀賽環境。
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