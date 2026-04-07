圖輯／歐告、「費嫂」漢娜見面會 賣萌單獻17號玩偶

台美混血棒球好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今年經典賽為中華隊打出亮眼成績，他的太太「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）場邊加油也成球場「嬌點」，上周受邀來台後，今天和中華職棒官方吉祥物「歐告」在見面會上相見歡，歐告還送上精心準備的自身布偶，讓漢娜露出燦笑。

在東京看球時就「歐告」娃娃不離身，今天穿著深色「Team Taiwan」球衣亮相的漢娜也和本尊相見歡，歐告還單膝下跪，獻上明天開始限量販售的玩偶給漢娜；布偶還穿著費爾柴德效力中華隊穿的17號球衣，超萌模樣讓漢娜再度笑開懷。

中職這次推出穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈，布偶售價1070元、鑰匙圈要價600元，總共限量只有6千隻。中華職棒會長蔡其昌透露，之前的歐告布偶已經賣破超過7萬隻，這次在台下看到公告才知費仔球衣版歐告的限量數字，相信會「供不應求」。

「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）受邀來台，今天和中華職棒官方吉祥物「歐告」舉行見面會，手持歐告送上精心準備的自身布偶，漢娜露出燦笑。記者林俊良／攝影

「費嫂」漢娜出席和「歐告」見面會，主辦單位提供，甜不辣、脆皮甜甜圈、珍珠奶茶、湯包等台灣小吃，她紛紛品嚐，讚譽有加。記者林俊良／攝影

「費嫂」漢娜受邀來台，今天和中華職棒官方吉祥物「歐告」見面會上相見歡，歐告還送上精心準備的自身布偶，讓漢娜露出燦笑。記者林俊良／攝影

「費嫂」漢娜受邀來台，今天和中華職棒官方吉祥物「歐告」見面會上相見歡，歐告還送上精心準備的自身布偶，讓漢娜露出燦笑。記者林俊良／攝影