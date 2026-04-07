中職／龍隊擴大延伸應援舞台 李多慧持續領軍「韓援三本柱」

味全龍隊今天繼續在天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，球團指出，今年特別以提升「全方位娛樂體驗」為核心，大規模升級天母棒球場硬體設施與軟體內容，期盼滿足不同族群的觀賽需求。

為了讓熱愛熱血氛圍的粉絲能近距離互動，球團將二樓啦啦隊應援舞台擴大延伸，並在三樓兩側增設練習生應援舞台；啦啦隊陣容持續由李多慧領軍「韓援三本柱」，攜手本土女神林襄等人氣成員，打造全台最強應援戰力。此外，龍隊更與南韓知名電音製作公司INITIAL MUSIC及韓職LG雙子隊合作，首度亮相多首韓式應援EDM與原汁原味授權歌曲，配合全新啟用的LED燈光秀，以及獨步全中職的MVP頒獎列車與慶祝儀式，將球場瞬間變為滿滿視聽享受的派對現場。

針對尋求舒適與放鬆的家庭及社交客群，天母球場今年將二樓廁所全面更新，提供免治馬桶、女廁梳妝台、拍照全身鏡等貼心規劃，同時於內野一、三壘側全新增設「露台餐桌席」與「露台躺椅席」，寬敞平坦的空間與舒適桌椅，讓家庭好友揪團能一邊大啖美食，一邊享有絕佳的啦啦隊舞台與賽事視野；球場3樓更打造了全新「跑壘眠鬥士」互動區，高臨場感的遊戲體驗已成為親子客群必訪的熱門打卡點，新開幕的吉祥物主題餐廳「DRAGONS CAFE mini」，不僅提供造型雞蛋糕等超萌點心，亦販售由小龍女韓籍成員「權喜原」親自設計的特色周邊，讓看球體驗更加豐富有趣。

除了動感的視聽體驗與家庭娛樂，龍隊也致力於深化棒球場的文化底蘊，特別邀請台灣國寶級畫師、台北電影節卓越貢獻獎得主顏振發老師，以精湛的手繪技藝，紀錄場上每一刻觸動人心的瞬間；這系列珍貴畫作率先於天母球場4樓包廂區開設特展，讓包廂球迷在觀賽之餘，能透過大師筆觸深切感受藝術與棒球結合的溫度與情懷，未來球團也期盼能透過更多元的展演形式，讓所有球迷都能一睹國寶大師的創作風采。

天母球場露台躺椅席。圖／味全龍隊提供

天母球場將二樓廁所全面更新，提供免治馬桶、女廁梳妝台、拍照全身鏡等貼心規劃。圖／味全龍隊提供

天母球場三樓兩側增設練習生應援舞台。圖／味全龍隊提供