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中職／亞太球場攤販爭議 蔡其昌曝第一時間致電黃偉哲

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌。中央社
中華職棒聯盟會長蔡其昌。中央社

台南亞太棒球場近期爆發攤販招標爭議，中華職棒會長蔡其昌今天透露，事發後第一時間就有致電給台南市長黃偉哲，希望台南市府和統一獅可以多聯繫溝通，「最重要是一起合作，把餅做大，打造三贏局面。」

今天出席歐告和漢娜見面會的蔡其昌表示，亞太棒球場爭議的主因是球場未採取營運移轉（OT）的模式，現在是用日租方式處理，市府和球團溝通不足下，攤販成為「引爆點」。

蔡其昌直言，長遠來看OT對球場最好，統一會認真經營主場，餐飲也是球場特色之一，現在球團和台南市府欠缺溝通，若能多聯繫，很多誤解或不必要的事情都能避免。

爭議爆發當下，蔡其昌人在日本，第一時間就聯絡黃偉哲給予建議。他透露去年也和黃偉哲碰面三次，就算球場經營並非聯盟業務，他仍認真幫忙，希望球團、市府和球迷能有「三贏」局面，而非走向「三輸」。

「球迷是職業棒球發展的根本，台南棒球發展好，對台南在地店家也有幫助。」蔡其昌提到，統一是在地連結最強的球隊，這次和黃偉哲通話後，黃偉哲也有誠懇回覆，「期待他卸任前把亞太球場的經營做得更好。」

先前亞太球場發生球迷對工作人員呼巴掌事件，蔡其昌今天也強調聯盟「絕不寬貸」，一定會協助同仁提出告訴，該名球迷也列入黑名單，將其照片發給所有球團和球場的工作人員，「球迷也可以幫忙看，發現他進來會請他出去，會努力維護球場安全和良好的觀賽環境。」

台南 中華職棒 棒球

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